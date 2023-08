OL ‍: Barcola, le PSG se plante avec une offre improbable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG est toujours en quête de plusieurs joueurs offensifs et n’a pas abandonné la piste menant à l’attaquant de l’OL, Bradley Barcola. Mais il faudra faire mieux que la dernière offre.

En plus de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain aimerait recruter deux joueurs offensifs de plus d’ici la fin du mercato estival alors que Neymar a officiellement quitté la capitale pour faire les beaux jours d’Al Hilal en Arabie Saoudite. Les deux cibles privilégiées par le club parisien sont connues de tous : Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola. En ce qui concerne l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, les négociations sont toujours aussi difficiles avec John Textor. Déjà très réticent à l’idée de vendre Castello Lukeba, le boss de l’OL a fini par craquer devant l’insistance de son joueur, déterminé à l’idée de quitter la capitale des Gaules.

Le PSG a proposé Abdou Diallo à l'OL

Dans le dossier Bradley Barcola, ce point de non-retour entre le joueur et son club formateur n’a pas encore été atteint. John Textor espère que cela durera encore quinze jours pour conserver son meilleur joueur, mais rien n’est sûr et ces derniers temps, la tendance était plutôt à ce que John Textor négocie pour tirer le meilleur prix de Bradley Barcola. Le PSG a déjà proposé 35 millions d’euros pour l’international espoirs français, une offre refusée par l’état-major de l’OL qui réclame près de 50 millions d’euros d’après plusieurs sources. A en croire les informations de RMC, le Paris Saint-Germain a tenté un improbable échange afin de faire plier le club rhodanien.

❗️Le PSG pousse pour obtenir l’accord de Randal Kolo Muani

➡️Négociations en cours

🔹Francfort va réclamer - de 100 M€

🔹Paris cible toujours Bradley Barcola. Lyon a refusé une offre entre 30 et 35M€

➡️OL proposait d’inclure A.Diallo dans le deal avant de prendre J. O’Brien pic.twitter.com/fPSyofDEfz — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 16, 2023

En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont proposé d’inclure Abdou Diallo dans la balance, le PSG sachant que l’OL était à la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Castello Lukeba au RB Leipzig. C’est finalement Jake O’Brien qui a rejoint l’OL pour combler ce manque, l’Irlandais ayant été recruté pour un million d’euro à Crystal Palace. Il faut dire que le salaire de ce joueur totalement méconnu pèsera bien moins lourd dans les finances de l’OL que celui d’Abdou Diallo, estimé à près de 600.000 euros bruts mensuels. Des émoluments sur lesquels Lyon, dont les dépenses sont encadrées par la DNCG, ne pouvaient pas s’aligner au grand regret de Laurent Blanc qui aurait aimé compter l’international sénégalais dans son effectif, et appréciait son profil. Ce ne sera pas le cas puisque ce dernier a officiellement rejoint Al-Arabi au Qatar. C’est donc un transfert sec sans échange de joueurs que le PSG devra négocier avec Paris pour s’attacher les services de Bradley Barcola, tout en se méfiant de la concurrence qui pourrait dégainer à tout moment puisque Leipzig ou encore Manchester City sont également très attentifs à la situation du Lyonnais.