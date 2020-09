OL : Barcelone rêve d’un deal low-cost pour Depay

Dans : OL.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, le FC Barcelone de Ronald Koeman a fait de Memphis Depay sa priorité.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne sera pas retenu à tout prix par Jean-Michel Aulas en raison de sa situation contractuelle. Néanmoins, hors de question pour le président de l’OL de brader son capitaine. Problème : le FC Barcelone ne dispose pas de moyens colossaux sur le marché des transferts, ce qui complique sérieusement le dossier. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le vice-champion d’Espagne en titre songe à proposer un échange assez surprenant à l’Olympique Lyonnais dans les jours à venir afin de trouver un accord pour le transfert de Memphis Depay.

Barcelone insiste pour un échange

Cette semaine, le nom de Samuel Umtiti a été mis sur la table. Mais selon le média catalan, le FC Barcelone songerait plutôt inclure son prometteur arrière droit Emerson dans la transaction. Le salaire du Brésilien de 21 ans est bien plus dans les cordes de l’OL que celui de Samuel Umtiti, et le profil du joueur a de quoi séduire le club rhodanien pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les Gones ont perdu deux joueurs dans ce secteur de jeu avec Kenny Tete (Fulham) et Rafael (Istanbul) depuis le début de la semaine. Et même si Rudi Garcia envisage de reconvertir Jean Lucas au poste de latéral droit, un spécialiste du poste ne serait pas du luxe afin de concurrencer Léo Dubois. De plus, c’est un joueur certainement bien connu de Juninho et potentiellement revendable dans un à deux ans qui débarquerait en Ligue 1 en la personne d’Emerson, transféré de l’Atlético Mineiro à Barcelone pour 12 ME en juillet 2019. La saison dernière, le natif de Sao Paulo a effectué une saison pleine en prêt au Bétis Séville (34 matchs disputés toutes compétitions confondues). Reste maintenant à voir quelle somme d’argent le FC Barcelone est prêt à rajouter dans le deal et si l’OL est intéressé par ce type d’opération pour Memphis Depay…