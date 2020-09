Info Foot01 : Umtiti de retour à l'OL, l'aveu de son agent

Dans : OL.

Défenseur emblématique de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti est souvent regretté par les supporters rhodaniens.

Il faut dire que depuis son départ pour le FC Barcelone en 2016, la formation lyonnaise a souvent eu beaucoup de mal à retrouver une charnière centrale de qualité. Alors, devant les secousses qui ont lieu actuellement au sein du club catalan, et la volonté de Juninho de tenter de faire revenir d’anciens du club, le bruit d’un come-back de « Big Sam » à l’OL se propage régulièrement, et même le Brésilien l'a commenté récemment. Car au Barça, le souhait est clair de changer de nombreuses batteries avec les échecs des dernières saisons en Ligue des Champions. Samuel Umtiti est visé, puisqu’il peine à retrouver une place de titulaire indiscutable depuis deux ans, et la fameuse Coupe du monde disputée malgré une douleur récurrente au genou. Exemplaire dans son comportement, l’international français affiche toujours sa volonté de s’imposer au Barça, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais pour la première fois, le clan Umtiti reconnait qu’un départ de Catalogne pourrait avoir lieu, face à la volonté des dirigeants de changer les choses. Pour revenir à Lyon ? Son frère et agent répond à foot01.com.

« Samuel ne souhaite pas quitter le Barça cet été. Toutefois, en tenant compte de la volonté du club d’apporter du changement, on peut être amené à étudier des alternatives en accord avec les objectifs que s’est fixé le joueur. La rumeur OL est belle, mais a malheureusement très peu de chance de se concrétiser », a reconnu Yannick Um, qui représente les intérêts de son frère, et se veut réaliste sur la faisabilité d’une telle opération. Même si l’envie est là, les raisons financières et contractuelles ont aussi leur importance. Ce n’est peut-être que partie remise, Samuel Umtiti ayant, à 26 ans, encore largement le temps de poursuivre sa carrière et d’envisager un retour à l’OL dans les années à venir.