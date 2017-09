OL : Et pendant ce temps-là, Genesio n'est pas du tout inquiet...

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio ne semblait pas réellement effondré après le nul concédé par l'Olympique Lyonnais samedi soir face à Dijon, une équipe qui lutte pour le maintien. Et cela même si l'OL stagne au classement alors que certaines équipes commencent déjà à cravacher et à enchaîner les victoires. Pour le technicien rhodanien, il n'y a que des détails à régler avant de retrouver un Olympique Lyonnais de gala.

« C’était un match que nous aurions dû nous rendre facile. Nous n'avons pas été suffisamment tueurs offensivement pour faire la différence et nous n'avons pas été assez solides pour conserver un résultat. Il faut rester concentré. Je pense que nous pouvons éviter le coup franc qui amène le troisième but. Il faut être au marquage plus serré. Ce sont des fautes de concentration. Nous étions peut-être encore à nous embrasser sur le troisième but que nous venions de marquer. Ce n'est pas préoccupant mais il faut continuer à travailler et corriger ce qui ne va pas. Nous avons trop galvaudé dans nos temps forts ce qui nous aurait permis de nous mettre à l'abri. Il faut continuer à avoir le projet que nous avons dans le jeu et continuer de faire progresser nos jeunes joueurs », a expliqué Bruno Genesio, qui va cependant devoir rapidement trouver les bons réglages car l'Atalanta, qui viendra au Groupama Stadium jeudi prochain, ne fera pas de cadeau à l'OL.