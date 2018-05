OL : Barcelone et l'OL, Umtiti refuse de comparer l'incomparable

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Transféré au FC Barcelone il y a deux ans, Samuel Umtiti s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’équipe.

Avec Gérard Piqué, le Français forme un duo complémentaire et efficace qui a mené le Barça au titre de champion cette saison. Dans les colonnes du journal L’Equipe, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est revenu sur sa progression depuis son départ de l’OL. Plus régulier, celui qui devrait débuter le Mondial dans la peau d’un titulaire aux yeux de Didier Deschamps a également avoué que défendre dans une équipe comme Barcelone était un autre métier que défendre en Ligue 1.

« Tactiquement, défendre à Barcelone, c'est vraiment différent. Au niveau de l'intelligence de jeu, j'ai beaucoup appris car c'est un point très important dans cette équipe. Je pense aussi avoir acquis une certaine régularité au plus haut niveau, et c'est ce que je recherchais. Donc, je crois pouvoir être satisfait de ce que j'ai fait pendant deux ans » a expliqué Samuel Umtiti. Il faut dire que la gigantesque possession du FC Barcelone oblige les défenseurs centraux à la plus grande vigilance au Barça et à une participation offensive importante. Cela tombe bien, Samuel Umtiti adore ça. Et c’est pour cette raison qu’il brille autant en Catalogne…