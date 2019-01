OL : Aulas veut la peau d'une Coupe de la Ligue « en bois »

Dans : OL, Coupe de la Ligue.

Eliminé par Strasbourg en quart de finale de la Coupe de la Ligue, l’OL a vécu une petite désillusion la semaine passée.

Evidemment, cette défaite n’a rien de dramatique pour le club rhodanien, encore en lice en Ligue des Champions et en Coupe de France. Mais elle fait tout de même tâche aux yeux de Jean-Michel Aulas, qui a confirmé dans les colonnes du journal L’Equipe qu’il en avait fait une de ses priorités cette saison. Néanmoins, il estime que le public n’adhère pas à cette compétition qu’il n’hésite pas à critiquer sans langue de bois. Au point de rêver qu’elle soit supprimée ? Il n’y a qu’un pas…

« Je ne veux pas décrier la Coupe de la Ligue, parce qu’on dira que je le fais parce qu’on s’est fait éliminer par Strasbourg, mais c’est vrai que c’est quand même une coupe en bois. Elle gêne tous les clubs. Ce n’était pas notre cas cette fois-ci mais, dans cette compétition, on met souvent des équipes qui ne peuvent pas être les meilleures. Surtout, le public n’y adhère pas du tout. Mais on a quand même perdu alors qu’on en avait fait un objectif » a expliqué un Jean-Michel Aulas tout de même divisé sur le sujet. Mais qui avoue que cette compétition gêne la plupart des clubs et qu’elle est sans doute de trop dans le paysage français.