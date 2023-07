OL ‍: Aulas valide à 100 % la sanction de la DNCG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL ne sera pas libre de recruter cet été, et c'est une grande claque au projet de John Textor. Pas une surprise toutefois pour Jean-Michel Aulas, qui épingle son successeur.

Jean-Michel Aulas est de retour ! Mis à la porte sans ménagement par John Textor au mois de mai quelques semaines après lui avoir vendu son club, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas envie de rester silencieux. Ses prises de parole étaient jusqu’à présent discrètes ou en coulisses au sein de la Ligue ou de la Fédération, où il a toujours des mandats, mais il fait cette semaine la Une de la Tribune, le journal économique. A cette occasion, JMA regarde dans le rétroviseur sur sa vie d’entrepreneur, et bien évidemment il fait un très long passage sur son bilan de la présidence à l’OL. Une vraie fierté légitime pour lui. « 36 ans et 76 titres toutes compétitions confondues, ce qui est unique dans l’histoire du football. Ce bilan est éternel. En partant, j’ai laissé une grande entreprise de 600 personnes faisant 350 millions d’euros de chiffre d’affaires, un grand stade, un centre d’entrainement, bref, une affaire prospère et un exemple pour le football français » a tenu à faire savoir l’ancien président du club rhodanien, qui a expliqué pourquoi l’OL était actuellement empêché de recruter par la DNCG.

L'OL sanctionné, Jean-Michel Aulas le savait

C’est tout simplement parce que John Textor n’a pas respecté le plan qu’il avait établi que l’OL s’est fait punir. Une sanction méritée à ses yeux. « L'issue de l'appel devant la DNCG était malheureusement prévisible, dès lors que les garanties demandées n'étaient pas satisfaites. Je suis dépité. Je le suis à plusieurs titres. D'abord parce que quand le club que j'ai dirigé pendant 36 ans traverse une passe difficile, ça me fait mal, c'est charnel, et j'en souffre. Ensuite, je le vis d'autant plus mal que la situation était parfaitement évitable: il y a trois mois, le dossier que j'avais transmis à la DNCG visait à obtenir une prévision de résultat de 90 millions d’euros en actionnant quatre leviers différents: refinancement du stade, cession d'OLW, cession d'OL Reign, cession de joueurs. Ces leviers étaient tous initialisés depuis mars-avril 2023... mais la DNCG fait son travail de vérification et elle traduit en actes ce qu'elle voit. Aux nouveaux dirigeants désormais d'apporter les bonnes réponses », a souligné Jean-Michel Aulas, pour qui l’inexpérience de John Textor coûte cette situation à son club de toujours, alors qu’il suffisait selon lui de suivre son plan prévu avant qu’il ne soit débarqué de l’OL.