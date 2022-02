OL : Aulas touche un bonus à 1,2 million d’euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Selon les informations du site Sportune, Jean-Michel Aulas a reçu un bonus de 1,2 millions d’euros versé par l’OL lors de l’exercice 2020-2021.

En décembre dernier se tenait l’assemblée générale d'OL Groupe et à cette occasion, au titre de la convention signée avec Holnest, la holding familiale du président rhodanien Jean-Michel Aulas, le conseil d’administration d'OL Groupe a entériné le montant du bonus exceptionnel pour la saison 2020-2021. Jean-Michel Aulas, via sa holding, a ainsi touché 1,2 millions d’euros. Un montant fixé sur une base de critères de performance économique, sportive, boursière et de responsabilité sociale des entreprise. Dans le détail, « JMA » a perçu une part fixe de 800.000 euros et 400.000 euros en bonus sous formes de primes.

Un bonus de l'OL pour la société de Jean-Michel Aulas

🎙 @JM_Aulas "Vincent et Bruno ont travaillé de manière excellente. Parfois dans le #Mercato il y a des éléments extérieurs qui font qu'on ne maîtrise pas tout. Quand Newcastle est venu on a refusé leur offre, on n'était pas demandeur. Après, on doit viser la pérennité du club" pic.twitter.com/bjs2b4oCa5 — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022

Les 400.000 euros sont précisément des bonus de 100.000 euros en quatre fois selon Sportune. « L'un pour la demi-finale de la Ligue des champions disputée par les hommes, l’autre pour la finale des filles en C1, et avant cela, pour leur qualification à la phase finale de la compétition. Enfin, 100 000 euros de plus au titre de la performance du centre de formation, classé dans le top 5 européen, par l’Observatoire du football » peut-on lire sur le site spécialisé, qui explique qu'OL Groupe verse directement cette somme à Holnest dont Jean-Michel Aulas est l'actionnaire. A titre de comparaison, le montant de 1,2 millions d’euros pour l’exercice 2020-2021 est très proche de la somme de l’exercice précédent. Pour le prochain exercice en revanche, le conseil d’administration de l’OL a validé une augmentation de la part fixe. Celle-ci va passer de 800.000 euros à 1 million d’euros.