OL : Aulas sort du silence et prévient tout le monde

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après le triste nul concédé par l'Olympique Lyonnais contre Clermont, l'humeur des supporters de l'OL est devenue très maussade. L'heure était venue pour Jean-Michel Aulas de communiquer.

Les temps changent et l’époque où Jean-Michel Aulas occupait fortement l’espace sur les réseaux sociaux est révolue. Désormais, le président de l’Olympique Lyonnais se fait rare sur Twitter et préfère ne pas trop mettre de l’huile sur le feu, surtout quand cela ne va pas trop bien pour l’OL. Avec seulement deux points pris en 3 matchs, face à des formations qui sur le papier sont plus faibles que Lyon, le premier bilan du Lyon version Peter Bosz est médiocre, même si l’entraîneur néerlandais bénéficie d’une confiance absolue des supporters rhodaniens. Mais après le 3-3 de dimanche au Groupama Stadium, et une fin de match ahurissante, la grogne est montée d’un cran, la formation lyonnaise montrant un visage d’abord séduisant, puis totalement honteux à l’image de ce 4 contre 1 perdu avant l’égalisation clermontoise. Pour Jean-Michel Aulas, l’heure est donc venue de faire passer un message.

@OL Je suis évidemment déçu mais il ne sert à rien d’être trop négatif: l’OL aurait pu , dû gagner ce match largement tout le monde en est conscient:soyons forts dans la tête et la gestion d’une crise qui se résoudra en jouant comme en 1 ère mi temps et en soutenant notre staff! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 22, 2021

Sans même parler mercato, et l’annonce de la venue de Xherdan Shaqiri, le patron de l’Olympique Lyonnais a parlé d'une crise, mais a apporté un très vif soutien à Peter Bosz. « Je suis évidemment déçu mais il ne sert à rien d’être trop négatif : l’OL aurait pu, dû gagner ce match largement tout le monde en est conscient: soyons forts dans la tête et la gestion d’une crise qui se résoudra en jouant comme en 1 ère mi-temps et en soutenant notre staff! », a demandé Jean-Michel Aulas aux supporters lyonnais. En réponse, ces derniers ont surtout demandé à leur président de recruter des renforts avant la fin du mercato, et rien de plus.