OL : Aulas rêvait de le prolonger, Nabil Fekir a dit non

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Passeur décisif sur le but de Jonathan Ikoné contre l’Albanie samedi, Nabil Fekir retrouve des couleurs en ce début de saison. Excellent lors des premiers matchs disputés avec le Bétis Séville, l’ancien capitaine de l’OL semble déjà transformé par son transfert en Liga. Un transfert que le président lyonnais Jean-Michel Aulas regrette fortement puisque dans une interview accordée à L’Equipe, Nabil Fekir a confirmé que le boss de l’OL avait tenté de le convaincre de prolonger. Sans succès…

« Non, ce n'était pas l'année de trop (la saison dernière). Lyon, c'est un club qui m'a révélé, qui m'a tout apporté. C'est ma vie, ma ville. J'y ai toute ma famille, mes amis. La saison dernière a juste été différente des autres. Je n'ai pas fait la préparation comme tout le monde. Derrière, j'ai livré des prestations en dessous de mon niveau. Il y a eu des discussions et on m'a proposé cette prolongation. Mais le président connaissait mon souhait de connaître autre chose. C'était important pour moi de grandir en tant qu'homme. Il l'a compris, même s'il a tenté de me convaincre de l'inverse. Après, c'est une personne qui a toujours fait le maximum pour que je me sente bien, à l'aise. On a toujours eu de bonnes relations » a témoigné Nabil Fekir, qui avait sans doute besoin d’un nouveau challenge pour relancer pleinement sa carrière.