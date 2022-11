L’OL est de retour, ses supporters s’en moquent

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après deux semaines de vacances, l’Olympique Lyonnais a repris l’entraînement vendredi avant son départ en stage en Espagne deux jours plus tard. Pas de quoi attirer les supporters, apparemment refroidis par les mauvais résultats de la première partie de saison.

L’Olympique Lyonnais repasse aux choses sérieuses. Après les deux semaines de vacances accordées, le groupe de Laurent Blanc a repris l’entraînement vendredi, avant le départ en stage à Murcie dimanche qui sera suivi d'un passage à Dubaï. Ce sera l’occasion tant attendue pour l’entraîneur de remettre son équipe à niveau sur le plan physique. Compte tenu de ses déclarations et de ses critiques répétées à ce sujet, on image le Cévenol impatient, beaucoup plus que les supporters…

L'OL n'attire pas les foules

En effet, la reprise de l’Olympique Lyonnais ne suscite pas un énorme engouement chez son public, constate le média spécialiste Olympique-et-lyonnais. Malgré la déception de la saison dernière, les supporters avaient pourtant retrouvé de l’enthousiasme pendant l’été. Ils étaient nombreux à venir assister aux entraînement, sans doute grâce aux retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso au sein de leur club formateur. Mais depuis, l’ambiance a totalement changé. Les Gones ont déçu pendant la première partie de saison, eux qui occupent seulement la huitième place de Ligue 1 après 15 journées.

📍 𝘈𝘭𝘨𝘰𝘳𝘧𝘢, 𝘌𝘴𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 🇪🇸



Nous sommes bien arrivés dans nos quartiers pour notre stage en Espagne ! 🔴🔵 pic.twitter.com/s5AD7O3leh — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2022

La nomination du nouveau coach Laurent Blanc et ses débuts encourageants auraient pu ramener de la ferveur. Mais le club rhodanien, pas suffisamment ouvert à son public, n’a rien arrangé. La preuve avec les sifflets entendus au Groupama Stadium malgré le nul arraché face à l’OGC Nice (1-1) avant la trêve. Bien sûr, les fans sont peut-être davantage concentrés sur la Coupe du monde et l’équipe de France. Mais force est de constater que les Gones ne manquent pas à leurs supporters, sans doute agacés par la longueur du rachat par John Textor. Autant dire que l’Olympique Lyonnais sera attendu au tournant à la reprise de la compétition.