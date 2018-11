OL : Aulas recrutera au mercato, si l'OL s'écroule...

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cet été durant le mercato, l’Olympique Lyonnais s’est renforcé en recrutant Jason Denayer ou encore Moussa Dembélé.

Néanmoins, le club rhodanien aurait également aimé s’attacher les services d’un joueur au milieu de terrain. Dans cette optique, Andreas Samaris est notamment pisté selon RMC Sport. Mais sur l’antenne de la radio, Jean-Michel Aulas a refusé de confirmer qu’un joueur allait être recruté à ce poste durant le mois de janvier. Tout dépendra de plusieurs critères, dont la situation sportive du club en Ligue des Champions et les éventuelles offres pour les milieux de terrain actuellement sous contrat à l’OL.

« Le mercato d’hiver ? C’est possible qu’il y ait du renfort au milieu de terrain. Mais je ne peux pas m’engager. Il peut se passer beaucoup de choses d’ici janvier. Si on se qualifie en Ligue des Champions avec ces milieux-là, je ne vais sans doute pas bousculer l’effectif. Mais si on est en difficulté, je recruterais peut-être. Après, j’aurais peut-être des offres irrefusables pour certains de mes joueurs donc c’est trop tôt pour répondre à cette question » a lâché un Jean-Michel Aulas qui refuse de vendre du rêve aux supporters, après avoir un peu trop parlé durant l’été, ce qui lui a été reproché. Rien n’est donc impossible au mercato pour l’OL, mais il est encore bien trop tôt pour faire des pronostics…