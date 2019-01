OL : Aulas prévient le PSG, ce Lyon veut rugir avant le Barça

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Ligue des Champions.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre Amiens en L1 (1-0) : « On a pratiquement fait un sans-faute sur les 10 derniers jours. Cette période était difficile, avec quatre matchs de suite à l'extérieur, mais on a fait un nul à Toulouse et trois victoires ensuite. Ce sont de bons résultats. On a fait une bonne performance contre une belle équipe d'Amiens. On a confirmé après le derby contre l'ASSE, en étant solidaire et appliqué. Il le fallait, car Lille a gagné à Marseille vendredi. Ce n'est pas un mauvais résultat pour nous, car ça permet de mettre Marseille encore plus en retrait. Notre adversaire pour le podium, ce sera Lille. On jouera à domicile contre eux en mai. Aujourd'hui, on fait une bonne opération, c'est bon pour la confiance. On construit de bonnes choses. Mais il faut rester humble. Le prochain match, avec la réception du PSG, sera très important. On a envie de faire chuter Paris, pour bien préparer le match de Ligue des Champions contre le Barça », a-t-il lancé sur OL TV.