OL : Aulas prêt à dire adieu au Groupama Stadium ?

Dans : OL.

Le 31 juillet prochain, le contrat entre Groupama et l’Olympique Lyonnais arrivera à expiration concernant le naming du Parc OL.

En septembre dernier, Lyon Mag dévoilait dans ses colonnes que le contrat signé avec Groupama Stadium ne faisait pas réellement le bonheur de Jean-Michel Aulas. Car initialement, le président de l’OL espérait récupérer 100 ME sur 10 ans grâce au naming de son stade. Or, les chiffres du contrat avec Groupama ne lui permettront pas de réaliser cet objectif. « On donnera la priorité à Groupama, mais s’il ne renouvelait pas, ça nous arrangerait » confiait carrément Gilbert Giorgi, administrateur d’OL-Groupe à l’époque. Cela donnait déjà clairement l’impression que l’Olympique Lyonnais cherchait absolument à se débarrasser de Groupama afin de trouver un naming plus rémunérateur.

Une tendance qui se confirme cette semaine puisque dans les colonnes du Progrès, c’est cette fois le directeur général de l’OL Thierry Sauvage qui a mis la pression à Groupama en dévoilant que l’Olympique Lyonnais menait des discussions avec de multiples sociétés pour le naming du Parc OL. « Des discussions globales sont en cours. Avec Groupama et d’autres » a indiqué le dirigeant lyonnais, tout en expliquant que rien ne pressait au vu de la conjoncture actuelle et de la crise sanitaire qui frappe la France. Mais nul doute que dans les prochaines semaines, le dossier du naming du stade sera prioritaire pour Jean-Michel Aulas, lequel a quitté le mythique stade Gerland en 2015 et qui espère bien évidemment faire du Groupama Stadium un stade encore plus rémunérateur que ce qu’il est actuellement.