OL : Lyon prêt à lâcher Groupama pour des millions d’euros ?

Dans : OL, Ligue 1.

Deux ans après avoir signé un contrat de trois ans avec Groupama pour le naming du Parc OL, l’Olympique Lyonnais pourrait bien, de nouveau, être à la recherche d’une société qui accepterait de prêter son nom au stade des Gones. En effet, Lyon Mag rapporte en ce début de semaine que le contrat signé avec Groupama en 2017 expire dans un an et qu’en interne, on aimerait autant que la compagnie d’assurance ne prolonge pas son contrat avec l'OL. Car, alors que Jean-Michel Aulas espérait récupérer 100 ME sur 10 ans grâce au naming de son stade, il a été contraint de baisser de manière importante ses prétentions au moment de signer avec Groupama.

« On donnera la priorité à Groupama, mais s’il ne renouvelait pas, ça nous arrangerait » a ainsi confié Gilbert Giorgi, administrateur d’OL-Groupe. Reste maintenant à voir si dans les prochains mois, un changement d’herbage qui réjouirait l’Olympique Lyonnais aura lieu. Cela voudrait dire que Jean-Michel Aulas a négocié un contrat à la hausse, et a gratté quelques millions d’euros supplémentaires. Si elle veut conserver sa place sur le grand stade de Lyon, la société Groupama va donc devoir mettre le paquet. A moins que l’OL ne croule pas sous les propositions…