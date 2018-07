OL : Aulas prend les paris, Fekir ne trouvera pas mieux que l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Champion du monde avec les Bleus cet été, Nabil Fekir retrouvera le chemin de l’entraînement le 6 août. Et pour Jean-Michel Aulas, il est quasiment certain que l’international français sera toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais à ce moment-là. Devant les médias, le président rhodanien a évoqué la situation de son capitaine, lequel aura « du mal » à trouver un challenge plus excitant que celui offert par l’OL, selon ses dires.

« Dans le contexte actuel, en étant champion du monde, avec un Olympique Lyonnais qui a l'ambition de faire quelque chose de très bien l'an prochain, il est difficile pour Nabil de trouver un club nettement mieux » a affirmé un Jean-Michel Aulas plus confiant que jamais dans le dossier Fekir, lui qui souhaite le conserver depuis le début du mercato. Reste que le mercato anglais ferme ses portes début août, ce qui laisse encore le temps à certains cadors comme Chelsea de soumettre une offre significative à l’état-major lyonnais…