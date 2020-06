OL : Aulas pour éjecter Le Graët, Luis Fernandez part en mission

Dans : OL.

A l’initiative d’un projet pour remplacer Noël Le Graët, Luis Fernandez verrait bien Jean-Michel Aulas quitter l’Olympique Lyonnais pour la Fédération Française de Football.

La concurrence se prépare pour Noël Le Graët. Avant les élections présidentielles de la Fédération Française de Football en mars 2021, Luis Fernandez a lancé un projet basé sur d’anciens joueurs pour remplacer l’actuel président, à qui il reproche un manque d’autorité pendant la crise sanitaire. En effet, l’ancien international tricolore ne comprend pas pourquoi le dirigeant n’a pas tapé du poing sur la table pour recadrer les présidents de club.

« Le président de la Fédération, Noël Le Graët, sur cette période, devait sortir et dire à tout ce monde : "Ecoutez, ce n'est pas le moment de s'exprimer, on se tait, on reste chacun chez soi, on aura l'occasion d'y revenir". Ça n'a pas été le cas, tout le monde a pris la position de se dire "je suis le patron, je peux m'exprimer". Et c'est le bazar. Tous les présidents prenaient des positions », a regretté le consultant sur RMC, avant de proposer le nom du président lyonnais Jean-Michel Aulas pour représenter son clan.

Parker pour libérer Aulas

« Aulas, c'est un grand monsieur, c'est un grand chef. Président de la FFF ? C'est quelqu'un qui en a les capacités, a-t-il estimé. Il défend remarquablement bien son club, il le gère bien, il lui a donné une dimension européenne. Pour qu'il puisse rassembler, il faut qu'il laisse le club de l'Olympique Lyonnais. Il le donne à Tony Parker puisqu'on parle souvent de leurs relations. Et après, il peut éventuellement postuler. Il a l'aura, la personnalité. » Pas sûr que JMA soit prêt à quitter son club dès l’année prochaine.