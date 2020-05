OL : Aulas perd patience et attaque Rennes !

Dans : OL.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas est un président isolé au sein du football français, lui qui réclame impérativement la reprise de la Ligue 1.

Chaque jour, le président de l’Olympique Lyonnais se fait entendre, que ce soit dans les médias ou via son compte Twitter, dans le but de convaincre les autorités d’autoriser la Ligue 1 à terminer la saison 2019-2020. Un comportement qui ne fait évidemment pas l’unanimité auprès de ses confrères, à commencer par Nicolas Holveck. Sur l’antenne d’Europe 1 ce week-end, le président du Stade Rennais a notamment indiqué qu’on ne pouvait pas « remettre en cause une décision présidentielle ». Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Jean-Michel Aulas, lequel a répondu à son homologue breton… bien évidemment sur Twitter.

« Rennes est formidablement convaincant quand on sait qu’il fait partie des club directement bénéficiaires de la décision d’arrêter le championnat à la 28e journée ! On a compris que la proposition du Premier Ministre était basée sur une fausse date limite du 3 août ! » a indiqué Jean-Michel Aulas, lequel a répété à de nombreuses reprises que l’UEFA n’avait pas obligé les différents championnats à se terminer avant la date butoir du 3 août 2020. Reste que Jean-Michel Aulas semble bien seul à s’agiter et que désormais, il apparaît comme improbable de voir la Ligue 1 reprendre, les équipes n’ayant pas effectué leur retour à l’entraînement et les esprits étant désormais tournés vers la saison 2020-2021. Si aucune date n’a encore été officialisée, la Ligue de Football Professionnel espère organiser la 1ère journée de la prochaine saison le week-end du 23 août.