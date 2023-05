OL : Aulas parti, Juninho peut revenir pour Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après l'éviction surprise de Jean-Michel Aulas en début de semaine, l'OL s'apprête à vivre un grand chamboulement au niveau de la direction sportive. Juninho, en froid avec son ancien président, pourrait même revenir. Le Brésilien ne l'exclut pas mais veut encore attendre.

En quelques heures, John Textor a renversé la table à l'OL. L'homme d'affaires américain a écarté l'homme qui semblait indéboulonnable dans le Rhône : Jean-Michel Aulas. Président du club pendant 36 ans, il a du faire ses cartons aussi rapidement qu'a été publié le communiqué officialisant la fin de son mandat de président exécutif. Après sa longue domination à l'OL, c'est une ère toute nouvelle qui s'ouvre avec sans doute de nouvelles têtes. Textor l'a confirmé devant la presse, il veut se doter d'une solide équipe de recrutement. Au revoir peut-être Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou et rebonjour Juninho ?

Pas encore l'heure de Juninho à l'OL, à moins que...

Avec ses touches au Brésil, l'ancien milieu de l'OL incarne pour certains l'homme idéal pour un John Textor très focalisé sur la filière auriverde. Si le départ de l'icône lyonnaise en 2021 s'est mal passé, un retour est envisageable. Jean-Michel Aulas et les autres dirigeants avec qui il était en froid seront peut-être tous partis dans quelques semaines. De quoi motiver cet amoureux de l'OL à retenter sa chance alors que le public n'a jamais manqué de le soutenir ? Pas sûr. Sur l'antenne de RMC, Juninho s'est montré étonnamment frileux concernant un éventuel retour. Celui-ci n'est pas d'actualité à moins que l'OL et Textor ne fassent le premier pas en sa direction.

🚨 Juninho s'exprime sur un retour à l'OL sur RMC dans @Rothensenflamme :



🗣💬 "Ce n'est pas ma priorité de revenir. Mais je ne peux pas dire non à 100%. Si Textor veut me parler, il n'y a pas de souci." #RMClive pic.twitter.com/MwTL3HLTCT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 12, 2023

« Je suis à Lyon en ce moment car j'ai une fille qui vit à Lyon. Je n'ai jamais croisé M.Textor, ni à Rio, ni à Lyon. Les gens me posent aussi la question quand je suis à Lyon. Il n'y a rien du tout. Sachant que c'est lui le propriétaire depuis quelques mois, c'est une surprise pour moi aussi. Je suis là mais je n'ai jamais parlé avec lui, ni par téléphone, ni par message, ni personnellement. Ce n'est pas ma priorité de revenir. Mais je ne peux pas dire non à 100% car notre vie, c'est le foot. J'ai encore envie de travailler. Les trois années où j'étais à l'OL ont été dures. Je ne sais pas si j'aurai les moyens de faire ce que je pense. Mais la porte est ouverte. Si Textor veut me parler, il n'y a pas de souci », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme ce vendredi soir. Un petit appel du pied malgré tout pour John Textor, lequel voudra surtout des hommes capables de lui dénicher des pépites du football partout dans le monde.