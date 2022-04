Le bus de l'OL attaqué par ses propres supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a largement battu Bordeaux dimanche, un match boycotté par les deux virages. Mais certains supporters ont jugé d'utile de menacer les joueurs et le staff avant le match.

Grâce à sa foudroyante victoire face à des Girondins en pleine débandade, l’Olympique Lyonnais s’est remis dans la course pour une place en Europa League, l’idée de finir sur le podium étant un peu illusoire. Mais l’espoir est revenu du côté de la capitale des Gaules, et cela fait évidemment plaisir après l’énorme désillusion vécue jeudi dernier contre West Ham. Pour continuer sa marche en avant au classement, la formation de Peter Bosz va devoir s’imposer mercredi à Brest, un déplacement que l’OL fera sans ses supporters, suspendus pour toute la saison suite aux incidents en Coupe de France face au Paris FC. Et ce sera peut-être un mal pour un bien, puisque la tension semble actuellement très grande entre les Bad Gones et les Lyon 1950 et le club rhodanien. Ayant décidé de boycotter le match face à Bordeaux, ce qui s’est vu puisque près de 13.000 supporters étaient aux abonnés absents contre Bordeaux, quelques-uns des plus chauds fans de l’OL sont passés à l’action avant le match. Et pas de manière pacifique.

Lyon accuse quelques supporters de marquer contre leur camp

En effet, alors qu’ils quittaient leur hôtel pour rejoindre le stade, les joueurs et le staff de l’Olympique Lyonnais ont eu la mauvaise surprise de constater que près de 60 supporters les attendaient, et pas uniquement avec des intentions pacifiques. Dans le brouillard des fumigènes et des pneus brûlés, le bus qui filait vers le Groupama Stadium a été bloqué et les joueurs ont été copieusement insultés, des projectiles ayant même été jetés. Pour Jean-Michel Aulas, qui a confié sur Prime Video avoir écrit aux deux associations avant le match afin d’organiser une rencontre, ces derniers ont dépassé les bornes avec cette « attaque » concertée. « Les incidents de jeudi soir et de ce dimanche dépassent ce qu’il est possible d’admettre. C’est une action qui a fait peur aux joueurs. J’ai passé un quart d'heure à les réconforter avec le coach. Il faut être costaud, comme je le suis, pour résister et dire que ce n’est pas acceptable (...) Je rappelle à ceux qui ont manifesté contre les joueurs pour les mettre mal à l’aise qu’on a plusieurs joueurs de 19 ans. Comment croyez-vous qu’ils interprètent les faits de violence de certains supporters qui se déplacent jusqu’à leur hôtel ? C’est pire que de ne pas les encourager », a confié le président de l’OL, très agacé par ces incidents.