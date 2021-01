OL : Aulas lance un incroyable message à Memphis Depay

Dans : OL.

Tandis que les rumeurs se multiplient au sujet de Memphis Depay, Jeann-Michel Aulas est sorti du silence concernant l'attaquant néerlandais de Lyon.

Le mercato d’hiver a officiellement commencé, et Memphis Depay peut désormais s’entendre avec un club pour la saison prochaine, puisque l’attaquant de l’Olympique Lyonnais sera libre en juin prochain. Pour l’instant rien ne bouge pour l’international néerlandais, lequel est cité depuis des mois comme proche du FC Barcelone sans que l’on sache si son transfert pourra se faire dès ce mois de janvier 2021 ou l’été prochain. Ces derniers jours, le Barça semblait moins chaud sur le dossier Depay, l’OL semblant être gourmand sur le plan financier pour vendre son joueur dès maintenant. Tandis que l’actualité de l’ancien mancunien était rythmée par les rumeurs venues de Catalogne, ce samedi Jean-Michel Aulas a décidé d’entrer dans la danse via son outil préféré, Twitter. Même s’il est moins actif sur les réseaux sociaux, le patron de l’Olympique Lyonnais a envoyé un message direct à Memphis Depay.

Et Jean-Michel Aulas a visiblement décidé de brouiller les cartes sur l’avenir de son attaquant. « Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL, tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple, l’ambition. Tu restes tant que tu le souhaites! », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, qui ouvre donc clairement la porte à une possible prolongation à Memphis Depay. Jusqu’à maintenant, l’attaquant néerlandais n’a pas accepté la main tendue par Jean-Michel Aulas, mais les performances sportives de l’équipe entraînée par Rudi Garcia cette saison pourraient peut-être changer la donne. Surtout si le FC Barcelone renonce finalement à faire signer le joueur de l’OL comme cela se dit de plus en plus en Espagne.