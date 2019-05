OL : Aulas jure de ne pas faire cette erreur XXL au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ces deux dernières années, Florian Maurice occupait quasiment un rôle de directeur sportif à l’Olympique Lyonnais. Officiellement patron de la cellule de recrutement du club rhodanien, le Français de 45 ans va désormais devoir composer avec Juninho et Sylvinho. Deux arrivées qui ne rassuraient pas forcément Florian Maurice, lequel se posait des questions sur son futur champ d’action. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas n’a absolument pas l’intention de mettre sur la touche celui qui a notamment déniché des talents tels que Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy ces deux dernières années.

« Il n’est pas question de laisser Maurice s’angoisser. Juninho lui aurait même déjà envoyé un message clair, d’après une source brésilienne, pour le conforter. Sylvinho aussi. Avec ce dernier, le contact sera simple : ils ont été coéquipiers au Celta Vigo (2001-2002), ce qui peut les rapprocher » explique le quotidien, qui précise néanmoins qu’il ne sera pas simple pour chaque membre de l’état-major lyonnais de trouver sa place. « En dépit de toute cette bonne volonté, chacun devra trouver sa place. Pas nécessairement le plus facile. Les décideurs olympiens affirment toutefois que ce mercato sera, majoritairement, basé sur le travail de Maurice. Mais ils ne pourront pas, non plus, ne pas s’appuyer sur l’analyse de Juninho, devenu le vrai maître à bord ». Autant dire que ce mercato sera riche en enseignements sur le pouvoir de chacun, désormais, à l’OL.