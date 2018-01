OL : Aulas invite Grenier à vider son casier avant la fin du mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a évoqué quelques dossiers chauds du moment à l'Olympique Lyonnais et notamment celui de Clément Grenier. Le milieu de terrain entame la dernière ligne droite de sa carrière à l'OL puisque son contrat s'achèvera en juin prochain. Mais pour le patron du club rhodanien, il est préférable que Clément Grenier trouve rapidement un nouveau club, Jean-Michel Aulas ne voyant pas son joueur être là après la fin du marché hivernal des transferts.

« Clément Grenier est un professionnel qui est allé à Rome l’année dernière, je suppose que comme il revendique de jouer et qu’il a dit lui même qu’il était prêt à faire des sacrifices financiers cela va se boucler rapidement. C’est un bon joueur, il a été international, il est maintenant complètement guéri et à partir du moment où la porte est ouverte, non pas parce qu’on veut qu’il parte, mais parce que lui veut jouer régulièrement, je suis persuadé qu’il va trouver des clubs. Il a des gens autour de lui qui l’aident aussi à trouver et ce sont des gens compétents. Je n’ai pas de doute sur le fait qu’il trouvera une solution avant le 31 janvier », a clairement fait savoir Jean-Michel Aulas. Clément Grenier sait à quoi s'en tenir, il a trois semaines pour se trouver un club capable de lui offrir la chance qu'il pense mériter.