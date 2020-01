OL : Aulas insiste, Dembélé ne quittera pas Lyon au mercato

Dans : OL.

Malgré un communiqué officiel, Lyon n'a pas fait taire les rumeurs sur un possible départ de Moussa Dembélé. Mais ce mercredi, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois mis les pendules à l'heure.

Tandis que des émissaires de l’OL sont actuellement en Espagne afin de parler mercato, Jean-Michel Aulas l’a fait de son côté à l’occasion de la cérémonie des vœux ce mercredi au Groupama Stadium. Et le président de l’Olympique Lyonnais a rappelé qu’avec Juninho et Rudi Garcia les choses étaient claires, le départ de Moussa Dembélé n’était pas du tout envisagé durant ce mois de janvier. Car malgré un communiqué signé OL Groupe en fin de semaine passée sur ce sujet, les médias anglais évoquent toujours des contacts entre l’attaquant, recruté en 2018 au Celtic, et Chelsea.

Dembélé à Chelsea ou ailleurs c'est non

Pour Jean-Michel Aulas, l’hypothèse d’une vente de Moussa Dembélé est à oublier totalement. « Moussa ne partira pas car d’une part il souhaite rester et gagner quelque chose avec Lyon, car ça serait la meilleure manière d’avoir une progression par rapport au passé. C’est vrai qu’il y a eu des offres pour lui comme pour d’autres joueurs. Mais aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira lors du mercato d’hiver. C’est tellement une évidence, que il n’y a pas à se forcer pour le confirmer », a expliqué le président du club de la capitale des Gaules, histoire d'enfoncer le clou.