OL : Aulas fait une promesse XXL au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato anglais ferme ses portes le 8 août et forcément du côté de l’Olympique Lyonnais, on redoute une offensive de dernière minute pour Moussa Dembélé. Meilleur buteur des Gones la saison dernière et auteur d’un doublé face à Arsenal en match amical, l’international espoirs français a la cote Outre-Manche. Néanmoins, un départ semble aujourd’hui improbable. C’est tout du moins le message que Juninho a lancé au micro d’OL-TV, indiquant que Jean-Michel Aulas lui avait promis qu’un départ était inenvisageable pour l’ex-buteur du Celtic Glasgow.

« Des grands clubs peuvent arriver avec un gros chèque. Mais la dernière discussion que j’ai eue avec le président, il m’a dit qu’on n’a pas besoin de vendre des joueurs. Moussa Dembélé est un joueur qui suscite beaucoup d’intérêt. Mais le président dit qu’il ne partira pas pour n’importe quelle proposition »» a indiqué le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais, se montrant ainsi rassurant envers les fans rhodaniens. Reste désormais à voir si le discours de Jean-Michel Aulas sera le même en cas d’offre supérieure à 50 ME dans les ultimes heures du mercato britannique. Ces dernières semaines, l’intérêt de Manchester United avait notamment filtré…