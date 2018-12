OL : Aulas fait une promesse aux supporters avant le mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Foot Europeen.

Ces derniers mois, plusieurs joueurs ont véritablement explosé à l’Olympique Lyonnais. Désormais international français, Tanguy Ndombele a notamment franchi un cap et sera assurément très convoité lors du prochain mercato. Selon toute vraisemblance, Houssem Aouar aura également des prétendants. Mais après la rencontre à Lille samedi (2-2), Jean-Michel Aulas a fait le point sur les intérêts des géants d’Europe pour les joueurs de l’OL. Et le président rhodanien l’affirme : Lyon sera en position de force pour conserver ses meilleurs éléments. Les supporters peuvent donc être rassurés…

« Lyon a vécu des périodes difficiles car on ne pouvait pas investir pendant la construction du stade. Désormais, nous sommes probablement le club le plus rentable de France. Cela veut dire que ce n’est pas parce que Manchester City ou Barcelone s’intéresse à nos joueurs que nous allons céder. L’objectif est de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Et si on y arrive, même Manchester City ou Paris n’empêcheront pas les joueurs de l’OL de rester au club. Car notre ambition est de grandir progressivement. Donc l’intérêt des gros clubs pour nos joueurs, je le vois uniquement comme quelque chose de positif » a confié le président de l’Olympique Lyonnais. Reste désormais à savoir comment réagiront les joueurs concernés devant des offres de Barcelone, Manchester City ou Paris…