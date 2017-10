OL : Aulas et Twitter, le patron de l'OL s'explique comme jamais

Dans : OL, Ligue 1.

C'est le président d'un club sportif français le plus suivi sur Twitter, et pourtant il n'est pas du genre à se servir de ce réseau social pour flatter ses followers dans le sens du poil, loin de là même. C'est ce qui vaut à Jean-Michel Aulas d'avoir un long article qui lui est consacré dans les Inrockuptibles sur cet aspect de sa communication. Car le patron de l'Olympique Lyonnais est vraiment un personnage à part.

Jean-Michel Aulas a donc accepté de préciser la manière dont il utilisait Twitter, tout cela à la sauce Aulas, avec des vrais confidences et quelques petites provocations malicieuses. « Je protège l’institution, les joueurs et l’entraîneur, et ce au détriment de l’image que je peux produire. Mon image elle viendra a posteriori (...) Ce que je remarque c’est qu’aujourd’hui ma communication sur Twitter est appréciée globalement, et vous ne pouvez pas faire tout le temps l’unanimité (...) Même celui qui est pas d’accord et qui râle, il a dialogué avec le président de Lyon, et ça c’est unique (...) Je regarde ce qui se fait, en particulier à l’étranger, je prends exemple sur les hommes politiques, les grandes stars, et d’une manière générale les entrepreneurs qui, lorsqu’ils savent vraiment bien utiliser Twitter, font la différence en terme de communication », prévient Jean-Michel Aulas.