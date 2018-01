OL : Aulas et Twitter, ça va encore chauffer en 2018 !

Dans : OL, Info.

Interrogé sur son activité sur Twitter, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer tous les twittos lyonnais : il restera le même en 2018 !



À l'heure des bonnes résolutions de la nouvelle année, Jean-Michel Aulas a refusé de tirer un trait sur Twitter. Très présent sur ce réseau social, où il s'est récemment permis de tacler son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud, le boss de l'Olympique Lyonnais continuera d'envoyer des tweets en 2018. Réagissant à un dessin humoristique, faisant dire à Aulas : « En 2018, j'arrête de tweeter », avant que l'oiseau de Twitter ne lui réponde : « Tiendra pas 2 jours », JMA a détaillé les raisons pour lesquelles il aime tant partager son avis sur son compte suivi par plus de 450 000 followers.

« Arrêter Twitter ? Non, ça, ce n'est pas possible. Mais en général, je le fais un peu plus intelligemment que la tête qui m'est faite ici, qui semble effectivement un peu dépassée. C'est un outil de communication. Il faut vivre avec. Et j'ai la chance d'être dans un club où tout le monde s'en sert pour défendre nos intérêts. Twitter fait partie des éléments de communication d'aujourd'hui. Il faut essayer de bien l'utiliser », a lancé, sur Eurosport, Aulas, qui poursuivra donc ses publications plus ou moins ravageuses sur Twitter. Au grand bonheur des supporters de l'OL, qui savent que le président des Gones utilise cet outil pour défendre bec et ongle leur club.