OL : Aulas et Ponsot confirment la piste Lacazette

Par Claude Dautel

A l'occasion de la présentation de Ndombele et Faivre, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont confirmé qu'ils voulaient faire revenir Alexandre Lacazette lors du prochain mercato.

Depuis quelques jours des rumeurs circulent à Lyon sur le désir de faire revenir Alexandre Lacazette l’été prochain, lorsque l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais sera libre de son contrat avec Arsenal. Présents en conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont évidemment été interrogés sur ces bruits qui font du buteur des Gunners un renfort possible de l’OL au prochain mercato. Et le président du PSG et son directeur du football ont non seulement confirmé qu’effectivement ils envisageaient le retour de celui qui avait fait chavirer plus d’une fois les supporters lyonnais, mais que des contacts existaient déjà avec le footballeur de 30 ans, lequel avait quitté Lyon au mercato 2017 pour 53 millions d’euros. Une annonce qui est toutefois à prendre avec prudence, car Jean-Michel Aulas s’attend à ce que la concurrence soit rude dans le dossier Alexandre Lacazette compte tenu du fait qu’il pourra signer où il le souhaite, et qu’il ne pourra pas profiter d’un statut fiscal particulier s’il revient en Ligue 1.

Lacazette a les atouts pour revenir à Lyon

This one is for the team ! 🔴♣️

Thanks for everyone who voted 🙏🏾 pic.twitter.com/7xnSBflrO7 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) January 14, 2022

Mais dans le camp de l’Olympique Lyonnais on ne masque pas une certaine confiance. « Oui Alex Lacazette est un joueur qui nous intéresse pour tout ce qu’il a représenté ici à Lyon, et on constate toute la maturité qu’il a pu prendre depuis qu’il est parti à Arsenal. C’est quelqu’un avec qui le club est resté en contact depuis qu’il est parti, donc bien évidemment c’est un profil de joueur qui nous intéresse (…) C’est un dossier compliqué, mais tous les dossiers sur les grands joueurs sont compliqués (...) Avec Alex on a des garanties au niveau de l'état d'esprit », a dans un premier temps expliqué par Vincent Ponsot. Jean-Michel Aulas a, lui, confirmé de son côté que l’OL était prêt à faire des efforts afin de faire revenir l’attaquant vedette cinq après son départ pour Arsenal. « On fera tous les efforts possibles, après à l’impossible nul n’est tenu. Mais cela fait partie des idées directrices amenées par Bruno (Cheyrou) et cela me paraît tout à fait important. Dans le contexte d’aujourd’hui, le retour d’Alex est plus accessible que celui de Karim Benzema », a expliqué le président de Lyon, qui a également avoué qu’il s'entretenait également avec Corentin Tolisso, lui aussi en fin de contrat au Bayern Munich.