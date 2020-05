OL : Aulas est prévenu, Parker est prêt à prendre le pouvoir !

Dans : OL.

Depuis plusieurs mois, le nom de Tony Parker est très présent dans l’actualité de l’OL en raison de sa proximité avec Jean-Michel Aulas.

Plus que jamais, le président du club de basket de l’ASVEL est pressenti pour prendre la succession de JMA dans les trois ou quatre ans à venir. Une idée qui a fait son chemin chez les deux intéressés mais également chez les supporters lyonnais, lesquels sont plutôt favorables à la promotion de « TP » au poste de président de l’OL. L’ancien meneur de l’équipe de France de basket est très motivé à l’idée de relever le défi comme il l’a de nouveau indiqué au cours d’un entretien accordé à BFM. Jean-Michel Aulas est prévenu, Tony Parker attend son feu vert pour prendre le pouvoir à Décines.

« C’est un défi immense mais en même temps c’est excitant car avec ce qu’il a mis en place, je pense que tu peux faire tellement de choses. On peut accomplir tellement de choses par rapport à tout ce qu’il a mis en place pour pouvoir grossir le budget et faire d’autres projets, et continuer à investir dans le sport en France. Pour moi, c’est excitant. Oui il y aura une pression énorme, ce qui est normal. Ils ont gagné tellement de titres de champion de France, il a construit un club énorme. Moi, j’aime les challenges comme ça. De toute façon, c’est Jean-Michel qui décidera, c’est lui qui décidera du timing. Je sais qu’il a évoqué 3 à 4 ans dans les journaux. Quand il est prêt, il est prêt. Il saura dans son cœur quand il est prêt à passer la main. Moi, c’est un honneur qu’il me considère comme son futur successeur » a indiqué Tony Parker, lequel multiplie les déclarations en ce sens depuis quelques mois. Le poste de président de l’OL lui tient visiblement très à cœur…