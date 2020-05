OL : « Monsieur le Président », Tony Parker s’y voit déjà

Dans : OL.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont régulièrement évoqué la possibilité de voir l’ancienne star de NBA prendre la présidence de l’Olympique Lyonnais.

Un scénario que Jean-Michel Aulas, qui se laisse encore 4 à 5 ans à la tête des Gones, appelle de ses vœux. Et visiblement, l’actuel président de l’ASVEL est très emballé à l’idée d’être un jour le patron de l’Olympique Lyonnais. Au mois d’avril, Tony Parker a multiplié les interviews dans lesquelles il s’est montré enthousiaste à l’idée de succéder à Jean-Michel Aulas. Et en ce début de semaine, il en a remis une couche avec le sourire durant un live pour Eurosport avec la footballeuse de l’OL et capitaine des Bleues, Amandine Henry.

« Dans le futur, il faudra que je dise ‘Monsieur le Président’ ? » a lancé Amandine Henry, ce à quoi Tony Parker a répondu ceci. « Amandine pourra toujours m’appeler ‘Tony’ car elle m’a connu avant mais, oui, les jeunes peuvent s’habituer à le dire ». Un bel indice lâché par Tony Parker, lequel s’est expliqué plus en détails à ce sujet par la suite. « La première fois que Jean-Michel Aulas m’en a parlé, ça m’a fait chaud au cœur, J’ai pris ça comme un honneur. J’ai toujours voulu investir dans le sport dans sa globalité et faire des trucs parfois inattendus, comme mon investissement dans le ski et Villard. Tout ce que je fais est très réfléchi et les gens comprendront plus tard pourquoi j’ai fait tout ça et gardé un, deux ou trois coups d’avance. Dans cinq ou dix ans, quand tout sera terminé, ils pourront réaliser. Mais par rapport à Jean-Michel, je le prends très sérieusement. Je suis un passionné de sport, j’ai toujours aimé le foot, d’ailleurs j’ai commencé par le foot pendant trois, quatre ans. Mais j’ai toujours beaucoup d’amis dans le foot ». De nouvelles déclarations qui emballeront les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels sont une large majorité à penser que Tony Parker ferait un bon successeur à Jean-Michel Aulas.