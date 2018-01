OL : Aulas épaté par le geste parfait de Malcom

Dans : OL, Mercato.

Lors de la défaite de Lyon à Bordeaux (3-1), le pénalty provoqué et transformé par Malcom a été au cœur de tous les débats.

Le Brésilien, entré dans la surface, a crocheté Morel avant de revenir sur ses pas, et de s’écrouler sur les fesses comme s’il avait été balayé. L’image est saisissante et M. Letexier n’a pas hésité une seule seconde, désignant le point de pénalty. A vitesse réelle, cela semblait assez logique, avant que le ralenti ne dévoile l’énorme simulation du joueur bordelais. Et si tout le monde est tombé sur l’arbitre de la rencontre, Jean-Michel Aulas a livré une petite confidence au Progrès qui en dit long sur la solidarité du président de l’OL par rapport au difficile métier d’arbitre.

« Le geste de Malcom était parfait », a ainsi glissé JMA au délégué de la rencontre ainsi qu’au corps arbitral, pour dire que beaucoup se seraient laissés abuser par la simulation saisissante du Brésilien. Ce qui n’excuse en rien le geste.