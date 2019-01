OL : Aulas dit merci à l’OM d’avoir prolongé Garcia

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Prolongé au cœur de l’automne, Rudi Garcia est presque impossible à limoger à l’heure actuelle.

Son départ coûterait plus de 10 ME en indemnités, et le club provençal n’a pas l’envie ni les moyens de se payer un changement d’entraineur à ce prix. La faute à cette décision prise très tôt dans la saison par les dirigeants de faire signer à leur entraineur un contrat jusqu’en juin 2021 tout de même. Cela ne risque pas d’arriver à l’Olympique Lyonnais, qui a bien fait comprendre qu’il attendrait le bilan de la fin de la saison pour prolonger ou non Bruno Genesio. Et le président lyonnais de rappeler que cette faute de gestion de la part de l’OM lui sert bien dans ses arguments en faveur de la patience.

« Le but n’est pas de mettre trop de pression sur Bruno. Regardez Rudi Garcia, il a signé un contrat de longue durée et quelques mois après, il est en difficulté. Il y a plus urgent que les négociations, il y a la confiance. Et il y a une grande confiance entre Bruno et moi », a confié JMA sur OL TV. Une confiance qui fait que les deux hommes ont prévu de se parler à la fin de la saison de manière posée. Une véritable leçon de gestion de la part du dirigeant rhodanien, qui sait toutefois que son coach ne croule pas vraiment sous les propositions s’il devait partir de l’OL…