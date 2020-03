OL : Aulas crie au scandale avant le choc face au PSG !

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est adjugé le derby contre l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Mais pas le temps de savourer pour les Gones, déjà tournés vers la réception du PSG.

Il faut dire que la demi-finale de la Coupe de France arrive vite pour l’OL, qui accueille Paris mercredi soir au Groupama Stadium. C’est donc avec 24 heures de récupération en moins que l’équipe de Rudi Garcia va affronter les partenaires de Neymar et de Kylian Mbappé. Un scandale absolu selon Jean-Michel Aulas, qui a sévèrement critiqué la programmation de ce match après la victoire de son équipe contre l’ASSE au Groupama Stadium (2-0).

« Objectivement, le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi. Mais c’est la tradition avec Lyon. Pour les féminines, on veut nous faire jouer un match décisif pour le championnat trois jours après un match de nos internationales au fin fond des Etats-Unis, ce qui est un scandale absolu. Quand on joue un titre de champion de France avec une contrainte très supérieure pour l’une des deux équipes, ce n’est pas très bien sur le plan de l’éthique. On me bâillonnera peut-être, mais je parlerai quand même » a indiqué Jean-Michel Aulas en zone mixte, avant de conclure.

« Comme chez les féminines, Paris sera favori pour cette demi-finale de Coupe de France. J’espère qu’on aura un ensemble qui sera à la hauteur, sur le plan de l’arbitre et des festivités. Lyon aura peut-être une chance sur mille, mais on va la jouer à fond ». Des propos finalement peu étonnants de la part de Jean-Michel Aulas, lequel avait tenu un discours similaire avant le quart de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, allant même jusqu’à demander le report du match de 24 heures. Cette fois, l’OL n’engagera aucune procédure pour décaler le match face au PSG. Mais « JMA » est tout de même chafouin…