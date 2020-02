OL-OM : Marseille favorisé, Aulas dénonce un système anti-Lyon !

Dans : OL.

Battu par le PSG dimanche soir (4-2), l’Olympique Lyonnais se prépare à un second choc cette semaine avec la réception de Marseille, mercredi en Coupe de France.

Une rencontre que les Gones n’abordent pas dans les meilleures conditions. Et pour cause, en raison de la tempête Ciara qui sévit actuellement sur la France, les joueurs de l’OL ne pourront pas rentrer dans le Rhône avant lundi midi. De plus, l’Olympique de Marseille va bénéficier d’un jour de récupération supplémentaire par rapport à Lyon, les partenaires de Dimitri Payet ayant joué samedi après-midi face à Toulouse (victoire 1-0). Jean-Michel Aulas avait demandé à la Fédération française de football de décaler le match de Coupe de France à jeudi. Une requête qui n’a pas abouti au grand dam du président de Lyon, lequel a de nouveau clamé sa colère après la défaite de son équipe face au Paris SG.

« Nous jouons toutes les compétitions à fond car c'est un bonheur de jouer des grands matchs comme ce soir, comme mercredi contre Marseille. Là, on ne va pas pouvoir rentrer à Lyon parce qu'il y a du vent. Donc les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir... Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous, alors qu'on a demandé à jouer jeudi ? » s’est interrogé le président de l’Olympique Lyonnais, avant de poursuivre. « Nous n’allons pas faire de choix, la Fédération et la Ligue le font pour nous. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire, ils sont faits contre l'OL ».

Et le président lyonnais de conclure. « On va jouer le quart de Coupe de France, évidemment le huitième de finale (de Ligue des champions, ndlr) contre la Juve, qui a eu la délicatesse de perdre hier (2-1 contre le Hellas Vérone, ndlr) et de nous laisser espérer. Et on va jouer la finale de Coupe de la Ligue contre Paris et les 13 derniers matchs de championnat pied au plancher. Il faut qu'on revienne sur le podium, ça reste d'actualité. On a besoin d'avoir des équipes comme le PSG et Lyon en France, qui jouent le jeu » a indiqué Jean-Michel Aulas, taclant au passage l’Olympique de Marseille. Jacques-Henri Eyraud n’est pourtant pas responsable de la programmation du match, très attendu par ailleurs, opposant l’OL et l’OM en Coupe de France mercredi.