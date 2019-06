OL : Aulas continue son bluff, et cible un gardien à 20 ME

Dans : OL, Mercato, MHSC.

Ce mardi, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour évoquer les différents dossiers en cours en ce qui concerne le marché des transferts à Lyon.

Et il y a un gros point d’interrogation qui persiste en ce qui concerne le nom du futur gardien. En effet, Anthony Lopes a été invité à accepter la proposition de son club, sous peine de devoir s’en trouver un nouveau. Le premier pas a été fait avec la signature de Ciprian Tatarusanu en provenance de Nantes. Le second pourrait rapidement se mettre en place en cas de départ d’Anthony Lopes.

Ce dernier étudie sérieusement un transfert puisqu’il est courtisé par le FC Valence. Et selon Le Midi Libre, Jean-Michel Aulas a tout prévu en cas de départ de son portier portugais, et il souhaiterait enrôler Benjamin Lecomte, souvent annoncé dans le viseur de l’OM, mais qui pourrait préférer un passage chez un club disputant la Ligue des Champions. Ce ne sera toutefois pas évident à boucler, Montpellier n’étant vendeur qu’en cas d’offre comprise entre 15 et 20 ME pour celui qui est désormais considéré comme le quatrième portier des Bleus. Mais le départ d’Anthony Lopes causerait un tel séisme, qu’il faudrait bien mettre la main à la poche pour le remplacer.