OL : Aulas chauffe L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi concerné ?

Dans : OL.

Sur tous les fronts, Jean-Michel Aulas a décidé de s’en prendre au journal L’Equipe dès la publication d’une information sur l’OL.

Ce mardi, le quotidien sportif affirme en effet que le choix du recruteur en chef s’est définitivement porté sur Bruno Cheyrou. Courtisé depuis quelques semaines et la décision de Florian Maurice de rejoindre le Stade Rennais, celui qui est directeur sportif de la section féminine du PSG a confirmé son rang de favori et rejoindra l’OL à la fin de la saison. C’est ce qu’affirme L’Equipe, pour qui tout se fera toutefois en temps et en heure. Car de son côté, le président lyonnais n’aime pas du tout la tournure que prennent les choses, et notamment l’annonce sur plusieurs médias que Florian Maurice travaillait déjà pour sa future arrivée à Rennes. Et c’est peu dire que le démenti du club breton n’a pas fait sourciller « JMA ».



L'OL a choisi Bruno Cheyrou pour succéder à Florian Maurice - Foot - L1 ⁦@OL⁩ ⁦@BilelGhazi⁩ informations PaS du tout réaliste puisque Nicolas H a démenti que Florian aille à Rennes , à moins qu’il ait changé d’avis .

PaS sérieux tout ça ! https://t.co/tmBGMNHndH — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 4 mai 2020

« L’OL a choisi Bruno Cheyrou pour succéder à Florian Maurice? Information pas du tout réaliste puisque Nicolas Holveck (président du Stade Rennais) a démenti que Florian aille à Rennes. A moins qu’il ait changé d’avis. Pas sérieux tout ça », s’est emporté un Jean-Michel Aulas sur les nerfs en ce moment. D’autant que dans son article, L’Equipe précise que Bruno Cheyrou a déjà participé à une réunion pour préparer l’intersaison ce lundi avec Juninho, par visioconférence, alors qu’il est toujours sous contrat avec le PSG. Qu’en pense Nasser Al-Khelaïfi ?