OL : Cheyrou proche de Lyon, il se fait salement démolir

Dans : OL.

Pour remplacer Florian Maurice, Lyon pense à Bruno Cheyrou. Mais ce dernier est déjà visé par une sévère critique sur son éventuel réel apport.

Jean-Michel Aulas l’a reconnu vendredi, Florian Maurice a fait le choix de quitter l’Olympique Lyonnais, où il dirigeait la cellule recrutement, pour rejoindre le Stade Rennais. Une décision qui a mis en colère le président de l’OL, lequel estime que Florian Maurice n’a pas été réglo avec son club. Mais quoi qu’il en soit, le président lyonnais va désormais devoir dénicher un remplaçant à Florian Maurice et parmi les favoris pour ce rôle très important, on trouve Bruno Cheyrou, lequel œuvre du côté de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Un choix qui peut évidemment surprendre, l’ancien joueur n’ayant pas réellement une énorme expérience pour prendre une cellule de recrutement d’un club comme l’Olympique Lyonnais.

Et pour Romain Molina, il est évident que ce choix possible de Jean-Michel Aulas est très étonnant, et même stupéfiant. « Si Bruno Cheyrou remplace Florian Maurice à l’OL, ça montrera qu’on peut ne rien glander dans un club et trouver quand même un emploi si on est pote avec X. Sinon, concernant John Williams (Ndlr : le patron du recrutement d’Amiens), il n’ira pas à Lyon mais il a d’autres clubs de L1 qui s’intéressent à lui », a confié le spécialiste du foot business. Pour Romain Molina, il est évident que l'actuel membre du staff du PSG n'a pas les épaules pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, ce qui semble cependant devoir être le cas.