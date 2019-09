OL : Aulas c'est Petit Papa OL, JRA l'adore !

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé il y a quelques semaines à l'Olympique Lyonnais, dont il a été le dernier renfort du mercato estival 2019, Jeff Reine-Adélaïde n'a pas mis longtemps pour tomber sous le charme de Jean-Michel Aulas. Evoquant la relation que le président de l'OL a avec ses joueurs, l'ancien milieu de terrain du SCO Angers avoue qu'il n'est pas déçu. Car JMA est vraiment proche de son effectif, ce n'est pas une légende. Une situation que Jeff Reine-Adélaïde apprécie énormément comme il l'a confié à Canal++.

« C'est vrai que je suis chanceux. L’Olympique Lyonnais est un club mythique avec un président qui est là depuis très longtemps et qui a vu pas mal de joueurs passer. Quand on entend que c'est le président qui me veut, c'est toujours élogieux. Il discute avec tous ses joueurs, il les aime vraiment, il les considère comme ses fils. Il nous aide beaucoup, même quand on a de mauvais résultats, il est toujours avec nous. C'est vraiment un grand président », a confié JRA, qui a visiblement apprécié les propos tenus par Jean-Michel Aulas à son encontre avant même qu'il ne signe à l'OL. Bien joué JMA...