OL : Aulas avoue tomber de haut avec cette incroyable défaite

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, après la défaite 3-2. à Monaco : « Bon j'avais beaucoup encouragé les joueurs pour qu'on s'améliore de match en match, mais là franchement ils doivent vraiment s'interroger et se remettre en cause, car le match est vraiment raté à partir de la mi-temps alors qu'on avait tout pour bien réussir. Pas de rythme, pas assez d'engagement. Est-ce que c'est parce qu'on était sûr de nous et qu'on croyait que les choses allaient bien se passer ? Match à rayer de nos mémoires, car c'est pas un bon match. C'est un match qui aurait pu nous apporter tellement de satisfactions, tout était tellement en ordre pour faire un bon résultat ».