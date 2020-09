OL : Aulas attaque et réclame 117,7ME à la LFP

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais ne rigole plus et désormais il réclame 117,7ME à la Ligue de Football Professionnel pour la fin prématurée de saison en Ligue 1.

Ceux qui pensaient que le président de l’Olympique Lyonnais était calmé depuis la défaite juridique de son club devant le Conseil d’Etat connaissent très mal Jean-Michel Aulas. Et les rageux peuvent déjà se préparer à envahir les réseaux sociaux. Car Le Parisien annonce que ce mercredi, le patron de l’OL a adressé un courrier à la Ligue de Football Professionnel afin de réclamer une indemnité de 117,7ME qui selon lui correspond au préjudice du club rhodanien suite à la décision en mars dernier de stopper la saison de Ligue 1 2019-2020 en raison de l’épidémie de Covid. Et peu importe si la plus haute juridiction administrative a validé ce choix des autorités, Jean-Michel Aulas a, lui, décidé d’envoyer l’addition pour la 7e place de l’Olympique Lyonnais au classement, laquelle prive son club d’un ticket européen.

Pour le quotidien francilien, cette action du président de l’OL ressemble tout de même à un coup d’épée dans l’eau. « L'instance a transmis cette réclamation à son avocat. Cette demande effectuée par écrit n'a vraisemblablement aucune chance d'aboutir. Elle a suscité, toutefois, un certain émoi parmi la plupart des clubs de L1 car l'indemnité devrait alors être prélevée sur les droits télé », explique le média. Mais à quelques jours de l’élection du nouveau président de la Ligue de Football Professionnel, Jean-Michel Aulas a bien l’intention de se faire entendre, quitte à ce que cela soit de manière très musclée et peu diplomatique. Mais avec JMA, la LFP est habituée, et c'est une évidence, les événements des mois derniers n'ont pas du tout calmé le président de l'Olympique Lyonnais.