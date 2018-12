OL : Aulas appelle le Real Madrid pour un deal XXL au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Il n’y a pas qu’avec le Paris Saint-Germain que la presse espagnole sort des informations qui font sursauter en France.

Ce lundi, Marca annonce tout simplement que Jean-Michel Aulas a pris son téléphone afin d’appeler le Real Madrid, et leur proposer d’acheter Nabil Fékir. Le champion du monde a certes depuis longtemps une belle cote en Espagne, un championnat qu’il apprécie en particulier pour son jeu technique et vif, et un peu moins basé sur la puissance physique qu’en Angleterre par exemple. Il y a près de trois ans, le FC Barcelone s’était sérieusement intéressé au cas du capitaine lyonnais, sans aller plus loin. Mais selon le journal espagnol, les dirigeants du club rhodanien ont fait savoir qu’un départ de Nabil Fékir pouvait se négocier d’ici les prochaines semaines.

La raison ? Le joueur n’est pas très chaud pour prolonger son contrat qui se termine en juin 2020 et l’heure de le vendre à très bon prix serait venue, pour éviter de se trouver dans une situation délicate dans quelques mois. Le Real Madrid n’y serait pas totalement opposé, sachant que Luka Modric perd de son influence et que Santiago Solari n’a pas forcément tant de choix que cela dans son entrejeu. De plus, la vente d’Isco cet hiver pourrait devenir une réalité, sachant que l’international espagnol a beaucoup de mal avec la gestion du nouvel entraineur. Des places sont donc à prendre, et c’est certainement pour cela que l’OL est entré en contact avec le Real Madrid, histoire de tâter le terrain pour la vente d’un Nabil Fékir déjà suivi de près par Chelsea ces derniers temps.