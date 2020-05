OL : Aulas alerté, le vestiaire va exploser si Depay reste

Dans : OL.

L’été s’annonce caniculaire à Lyon, où de nombreux joueurs pourraient être amenés à partir en cas de non-qualification en coupe d’Europe.

C’est d’ores et déjà le cas d’Houssem Aouar, qui sera vendu par l’OL lors du prochain mercato selon les informations divulguées lundi par le journal L’Equipe. Deux autres dossiers brûlants figurent en haut de la pile sur le bureau de Jean-Michel Aulas, ceux de Moussa Dembélé et de Memphis Depay. Le premier a une cote folle en Angleterre tandis que le second est dans une situation bien particulière car en fin de contrat en 2021. Dans une interview accordée à RTL, Jean-Michel Aulas n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que Memphis Depay pourrait demander à partir si l’OL ne se qualifiait pas en coupe d’Europe via la finale de la Coupe de la Ligue ou plus improbable, en cas de victoire finale en Ligue des Champions.

Quoi qu’il en soit, le dossier du Néerlandais sera bien délicat à gérer selon Bertrand Latour. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que l’OL ne devait surtout pas faire l’erreur de prolonger (et donc de revaloriser) l’ancien attaquant de Manchester United. Sous peine de faire exploser l’équilibre du vestiaire lyonnais. « Pour moi, il faut absolument vendre Memphis Depay car sinon, ce sera zéro euro dans un an. Ou alors tu le prolonges, mais dans ce cas-là, tu vas complètement désorienter la grille de salaire dans ton vestiaire et après ce n’est plus tenable. Parce que si tu veux garder Depay, tu dois l’augmenter » a indiqué Bertrand Latour, avant de conclure.

« Or, il a déjà un très gros salaire. Ensuite, si Dembélé n’est pas parti il va toquer à la porte en réclamant une augmentation, pareil pour Aouar, pareil pour Lopes… Là, on est dans des proportions de dingue. Retenir un joueur qui n’est pas trop chaud pour rester, ce n’est pas bon. D’ailleurs, Aulas y est rarement favorable. Il vaut mieux garder Dembélé qui est un joueur qui marque énormément. En Ligue 1, il a marqué contre toutes les grosses équipes, c’est une idée reçue de dire qu’il ne marque que contre les faibles ». On l’aura bien compris, ce dossier sera le plus brûlant de tous pour Jean-Michel Aulas, très attaché à son nouveau capitaine mais qui ne pourra pas faire n’importe quoi pour le conserver lors du prochain mercato.