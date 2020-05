OL : Lyon apprend la décision choc de Memphis Depay !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais tente de convaincre Memphis Depay de prolonger son contrat. Cependant, les choses ont pris un tournant radical depuis quelques jours.

Memphis qui fait du rap, Memphis qui a repris le travail avec un ballon, Memphis à Dubaï, grâce aux réseaux sociaux les supporters de l’Olympique Lyonnais ont suivi quasiment au quotidien le retour en forme de l’attaquant néerlandais gravement blessé au genou. Mais si Memphis Depay paraît avoir retrouvé ses sensations de buteur, sa situation contractuelle n’a pas du tout évolué, alors que Jean-Michel Aulas lui fait les yeux doux afin qu’il prolonge son contrat à l’OL. A un an de la fin de son engagement, la situation est limpide, soit le buteur international néerlandais prolonge à Lyon, soit le club rhodanien acceptera de le vendre lors du prochain mercato. Mais Jean-Michel Aulas est ouvertement déterminé à conserver Memphis Depay et le fait savoir.

Cependant, entre vouloir et pouvoir il y a un gouffre et du côté des agents de l’attaquant on fait souffler le froid du côté de l’Olympique Lyonnais. Evoquant le cas Depay dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas reconnaît que si le joueur ne dit pas non, ses représentants ont eu clairement pris la non-qualification de l’OL pour une coupe européenne comme un vrai camouflet. « Memphis me dit qu’il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu’il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n’est pas en coupe d’Europe », avoue le président de l’Olympique Lyonnais, bien conscient que Memphis Depay ne veut plus trop perdre de temps dans sa carrière, et qu’à un an de l’Euro 2021, une saison sans Europe serait forcément une mauvaise chose pour lui. Dans le dossier de l'attaquant néerlandais, les voyants sont donc rouges, ou plutôt oranges.