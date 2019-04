OL : Aulas accusé par Garétier d'avoir détruit Lyon tout seul

Dans : OL, Ligue 1.

Le président de l'Olympique Lyonnais avait déjà connu des moments délicats depuis qu'il a repris les commandes du club rhodanien il y a quelques décennies. Mais en l'espace de même pas deux semaines, Jean-Michel Aulas semble avoir provoqué une tempête qu'il n'arrive pas à calmer. C'est une évidence, même s'il dit le contraire, son ultimatum pour prolonger Bruno Genesio et sa conférence de presse avec son entraîneur après l'élimination de l'OL par Rennes, ont eu des effets dévastateurs que la défaite de vendredi à Nantes confirme. Lors du Late Football Club, Geoffroy Garétier pointe du doigt la responsabilité du patron de l'Olympique Lyonnais.

« Jean-Michel Aulas a cassé son jouet. La fameuse conférence de presse après Rennes a été lunaire, incroyable… Force est de reconnaître qu’il y a deux semaines, Lyon gagnait à Rennes et partait à la reconquête de la deuxième place, et que là, Lyon vient de perdre trois matchs consécutifs. Peut-être que j’ai vu le jouet de l’OL trop beau. Le jouet est fracassé. Qui va le réparer très vite et comment ? Parce que Lyon a une place en Ligue des Champions à préserver. Les adversaires, comme l’ASSE ou l’OM, peuvent revenir, donc il y a urgence », a prévenu le journaliste de Canal+, avant même que l'on connaisse la décision de Bruno Genesio de quitter son poste en fin de saison.