OL : Attention, l'OM n'est pas mort annonce Genesio !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Vainqueur de Dijon vendredi soir (1-2), Marseille est revenu à six points de Lyon, en attendant le match entre les Gones et l’OGC Nice ce dimanche.

Interdiction donc d’enterrer le club phocéen pour Bruno Genesio, lequel a expliqué en conférence de presse que l’effectif à la disposition de Rudi Garcia pourrait lui permettre d’arracher une place européenne. Il faut dire que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta avaient initialement bâti un effectif capable de jouer sur plusieurs compétitions en recrutant Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic. Un effectif assez riche auquel s’est ajouté Mario Balotelli cet hiver…

« L'OM est à 6 points de nous seulement. Alors, on a un match en moins, évidemment, mais ça montre que rien n'est terminé. Surtout quand il reste beaucoup de matchs, comme c'était le cas lorsque certains les ont enterré. L'OM a des joueurs de qualité et un effectif de qualité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont eux aussi un effectif qui a été constitué pour jouer plusieurs compétitions, et aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une compétition, donc je ne suis pas surpris de les voir revenir » a confié l’entraîneur de l’OL, qui sait qu’une défaite lyonnaise à Nice pourrait redonner de l’espoir à Marseille. D’où l’importance de l’emporter ce dimanche à l’Allianz Arena pour l’actuel 3e de L1.