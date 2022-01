OL : Arsenal laisse tomber Bruno Guimaraes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bruno Guimaraes a rendu une belle copie avec l'Olympique Lyonnais contre le PSG, et le joueur brésilien intéresse plusieurs clubs au mercato.

Juninho a signé un superbe coup en allant chercher Bruno Guimaraes au Brésil il y a bientôt deux ans, le milieu de terrain montrant rapidement de belles choses sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Même s’il a connu un petit coup de moins bien, l’international brésilien a retrouvé son meilleur niveau et on l’a encore vu face au Paris Saint-Germain, Marco Verratti pouvant en témoigner. Forcément, le niveau affiché par Bruno Guimaraes n’a pas échappé à plusieurs clubs européens, et notamment Arsenal. Mikel Arteta et les Gunners ont rapidement voulu se bouger sur ce dossier lors du mercato, prenant contact avec les dirigeants lyonnais pour savoir si un transfert du milieu de terrain de 24 ans était envisageable dès ce mois de janvier. Et selon les tabloïds, la réponse de l’OL aurait été positive, mais moyennant un chèque de 40 millions d’euros, alors que Guimaraes a encore deux ans et demi de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas.

Arthur Melo plutôt que Bruno Guimaraes à Arsenal ?

Selon le Sun, considérant que la venue de Bruno Guimaraes était trop compliquée à mettre en œuvre lors de ce mercato d’hiver, Arsenal aurait finalement jeté l’éponge, renonçant à faire venir le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. A la place de ce dernier, Mikel Arteta aurait jeté son dévolu sur Arthur Melo, le joueur brésilien de la Juventus. Pour l’instant le club de la Premier League n’a pas avancé ses pions avec les dirigeants italiens, mais selon Fabrizio Romano, les Gunners souhaiteraient obtenir le prêt d'Arthur Melo jusqu'à la fin de l'actuelle saison avec une option d'achat.