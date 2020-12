OL : Arsenal à l'agonie, Aulas va en entendre parler

Dans : OL.

A l’instar de la Juventus Turin et du PSG, Arsenal faisait partie cet été des clubs très intéressés par un transfert d’Houssem Aouar.

A la recherche d’un joueur technique au milieu de terrain, Mikel Arteta était grandement intéressé par le profil du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. Un intérêt matérialisé par une proposition officielle s’élevant à 35 ME en plus de Mattéo Guendouzi. Bien qu’attractive sur le papier, cette offre a été déchirée par Jean-Michel Aulas, pas intéressé par l’ancien Lorientais et qui réclame près de 55 ME pour son international français. Des exigences qui ont refroidi Arsenal, dont les dirigeants ont laissé tomber le dossier dans le courant du mois d’août. Mais à en croire Fabrizio Romano, une nouvelle offensive d’Arsenal dès Noël est envisageable dans le dossier Houssem Aouar.

Il faut dire qu’Arsenal est embourbé dans une énorme crise sportive avec une terrible 15e place après 11 matchs de Premier League disputés. Une situation intenable pour Arsenal, qui ne devrait pas rester inactif cet hiver afin d’espérer une inversion de la dynamique lors de la seconde partie de saison. En ce sens, selon le journaliste italien, Houssem Aouar est toujours l’une des pistes privilégiées par l’état-major des Gunners. Reste maintenant à voir si, cette fois, Arsenal sera prêt à satisfaire les exigences de Jean-Michel Aulas. A ce sujet, rien n’est moins sûr puisque la crise du Covid-19 a mis en péril les finances des clubs, y compris en Premier League. Mais cet été encore, les Anglais ont prouvé qu’ils étaient capables de réaliser de gros transferts grâce à des droits TV toujours juteux en dépit de la crise économique. L’avenir d’Houssem Aouar pourrait donc prendre une tournure inattendue dès le mois de janvier…