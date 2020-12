OL : Aouar à Arsenal, le vœu d’Arteta s’écroule

Dans : OL.

Plus tôt dans la semaine, L’Equipe indiquait que l’Olympique Lyonnais avait planifié la vente d’Houssem Aouar avant le 30 juin 2021.

Désireux de renflouer les caisses, Jean-Michel Aulas ne s’opposera pas au départ de l’international français. Il faut dire qu’Houssem Aouar disposait déjà d’un bon de sortie au mercato estival, et un accord avait même été trouvé avec la Juventus Turin autour d’un deal à 55 ME plus le prêt de Bernardeschi. Mais l’international italien de la Vieille Dame a refusé de rejoindre la Ligue 1, ce qui a mis fin aux négociations entre la Juventus Turin et l’OL. Par ailleurs, le champion d’Italie n’est pas le seul club à s’intéresser à Houssem Aouar, également courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Arsenal.

Avant l’accélération des négociations entre la Juve et l’OL cet été, ce sont d’ailleurs les Gunners d’Arsenal qui étaient les plus chauds sur Houssem Aouar. Le club de Mikel Arteta avait notamment proposé 35 ME plus Mattéo Guendouzi à Jean-Michel Aulas, une offre refusée par le patron des Gones. Vraisemblablement, ce refus a échaudé les dirigeants d’Arsenal puisque selon les informations de Football London, il n’y a désormais plus beaucoup de chances de voir Houssem Aouar poser ses valises à l’Emirates Stadium. A en croire le média, un transfert du Lyonnais à Arsenal au mois de janvier est en tout cas impossible. Il faut dire que le début de saison catastrophique de la formation de Mikel Arteta n’est pas très emballant pour Houssem Aouar, lequel a répété à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à Lyon et qu’il ne partirait pas à la première offre venue. Surtout, le meneur de jeu de l’OL souhaite disputer l’Euro à l’issue de la saison. Pour cette raison, un transfert au mois de janvier ne sera possible que si l’offre parfaite arrivait sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Elle ne devrait pas venir d’Arsenal, davantage focalisé sur Dominik Szoboszlai (Salzbourg) selon le média britannique…