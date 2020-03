OL : Aouar peut exploser le record des 70ME au mercato

Dans : OL.

Excellent contre la Juventus Turin mercredi en Ligue des Champions, Houssem Aouar est un joueur qui suscite de plus en plus de convoitises sur le marché des transferts.

La semaine dernière, la rumeur concernant un intérêt de Chelsea à l'égard du meneur de jeu de l'OL circulait dans la presse. Une offre à 50 ME était même évoquée mais pour le milieu de terrain rhodanien, hors de question de se polluer l’esprit avec le mercato. « Mon avenir ? Je n'y pense pas forcément, je pense plutôt aux semaines qui arrivent. J’essaye de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain » indiquait le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Toutefois en coulisses, il semblerait que l’on pense déjà au futur transfert d’Houssem Aouar…

Et pour cause, Goal affirme que Jean-Michel Aulas a la farouche intention de battre le record établi lors du transfert de Tanguy Ndombélé à Tottenham la saison dernière lors de la vente d’Houssem Aouar. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait enregistré la plus grosse vente de son histoire lors du départ de l’ancien Amiénois chez les Spurs avec une indemnité de transfert de 60 ME plus 10 ME de bonus. Pour Houssem Aouar, les enchères pourraient monter au-delà, notamment en raison du nombre important de clubs intéressés. Car outre Chelsea, dont l’intérêt a filtré la semaine dernière, plusieurs cadors européens surveillent également la situation du meneur de jeu de l’OL dont la Juventus Turin et le Real Madrid. Reste à voir si l’Olympique Lyonnais, qui sera également attaqué pour Moussa Dembélé, fera les efforts nécessaires pour conserver dans son effectif Houssem Aouar ou si Jean-Michel Aulas cédera en cas d’offre démesurée…